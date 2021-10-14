新北市公安小組今至三重區稽查老舊高層建築。（新北市消防局提供）

新北市公安小組今至三重區稽查老舊高層建築。（新北市消防局提供）

高雄市城中城大樓今（14）日凌晨2時發生大火，造成嚴重人命傷亡，新北市政府下令即刻清查轄下複合式老舊高層建築物，今下午3時30分，公安小組召集消防局、工務局、經發局及警察局等，至三重區天台廣場、天台通商大樓等2處複合型高樓進行聯合稽查，落實公共安全。

新北市消防局表示，新北市列管複合式11層樓以上建築物共計90棟，上半年度業主皆已完成檢修申報，且均經消防複查合格，為強化複合式高層建築物公共安全，消防局將於2周內完成消防安檢，公安小組將於1個月內完成公安、消安及治安等聯合稽查。

消防局指出，另在提升高樓救災效能方面，消防局已於9月29日在板橋浮州合宜住宅高樓辦理消防搶救部署示範演練，後續將擇定三重區天台廣場、板橋區南門商業大樓等複合式老舊高層建築，進行消防救災部署演練。

新北市長侯友宜表示，高樓建築物的公共安全攸關市民生命財產，近日市府各單位將針對轄內複合式老舊大樓加強辦理公安、消安及治安稽查並加強宣導，以維護新北市公共安全，提供市民完善的居住環境。