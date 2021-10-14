潘越雲今為演唱會總彩。（陳俊吉攝）

黃大煒今為演唱會總彩。（陳俊吉攝）

金智娟今為演唱會總彩。（陳俊吉攝）

沈文程、黃大煒、潘越雲、王若琳、官靈芝及金智娟等歌手號召的「BACK TO 70′s」西洋金曲演唱會因疫情延宕近五個月後終於重啟，將於10月30日在TICC台北國際會議中心舉辦，是疫情趨緩後台灣首場大型演唱會，14日總彩邀媒體探班，聊起居家防疫，潘越雲說：「女兒沒上學，我也遠距教學上課。每天日常就是煮兩餐給女兒吃，煮到最後沒花樣，後來我們母女倆覺得泡麵超好吃。」

金智娟幽默表示：「對我來說，這個演唱會是家庭主婦透口氣的機會，感覺很像鳥被放出來，疫情期間因為吃比較多，感覺膽固醇變高。」黃大煒則透露自己平常過的生活就像在隔離，快20年沒彈鋼琴的他，疫情期間天天彈鋼琴，「我的錄音室在家裡，疫情期間待在家對我來說再自然不過」，但也很想念站在舞台上唱歌、看到觀眾的感覺，尤其疫情這段時間特別懷念，感恩這個月終於可以在TICC演出。

「BACK TO 70′s」西洋金曲演唱會全台巡演，台北站日期為10月30日、高雄站12月11日，至於台中場因場地時間因故異動，主辦單位允諾在疫情持續鬆綁的情況下一定會辦，並近日將會於官網公布正確檔期，詳情請上瘋活動官網、udn售票網或瘋表演粉團查詢。