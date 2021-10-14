高雄鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨3時發生大火，已確認造成46人死亡、41人受傷的嚴重傷亡，並獲得國際媒體的廣泛關注。許多日本網友聽聞消息後，在網路上為罹難者致上哀悼之意、詢問是否能夠捐款等，並提到日本也曾發生過多起死傷慘重的高樓火災。

日本《每日新聞》14日下午報導城中城大樓發生大火的消息，並提到死亡人數已高達46人，在日本5ch討論版引發討論。許多日本網友留言為罹難者致哀或祈求冥福，也有人提到「46人也太多了吧」、「狀況比想像中還悲慘」、「沒有開放捐款嗎？」

有網友認為，高雄仍有許多老舊建築，而在經濟發展的過程中，這類事件無論哪個國家都會發生，希望台灣「不要忘記這份傷痛」，努力跨過這次困境；並有人提到2年前到高雄旅遊時，導遊告訴他當地住商混合建築內部牽扯複雜，相關都市更新計畫難有進展。

也有網友回憶起日本曾發生過的嚴重高樓火災，包括關西大阪的千日百貨火災、九州熊本的大洋百貨火災等。千日百貨1972年發生火災，導致7樓歌舞廳內的大量員工和顧客來不及逃生，最後造成118人死亡、81人受傷的慘劇，是日本史上死亡人數最多的大樓火災；大洋百貨火災則發生於1973年，由於當時接近年底，百貨內有大量前來購物的民眾，最後導致104人死亡、124人受傷。