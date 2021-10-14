根據世界衛生組織（WHO）最新統計，全球目前累積至今已有63億劑新冠肺炎疫苗被接種，其中究竟哪一款疫苗最受歡迎呢？根據最新統計，輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech生技公司合作研發的疫苗，當前全球累積銷量衝上第一。

《華爾街日報》（WSJ）根據杜克大學（Duke University）全球健康創新中心（Global Health Innovation Center）統計，全球各國至今已累計購買了35億劑輝瑞/BNT疫苗，讓它的銷量整比第二名的阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗多出10億劑，其受歡迎的程度不言可喻。

根據輝瑞的說法，當前他們已經向全球130多個國家，出貨超過16億劑輝瑞/BNT疫苗。

報導引述各國官員與分析師的看法指出，輝瑞/BNT疫苗之所以受歡迎，是因為針對新冠病毒的Delta變異株保護力高，再加上不會引發令人憂慮的血栓問題。會引發血栓問題，影響到了嬌生（Johnson & Johnson）疫苗、AZ疫苗的接種率。

除了這些原因，輝瑞/BNT疫苗也被發現，隨著時間過去，抗議在體內減少（保護力降低）的情況，不會像中國大陸的國產疫苗那麼嚴重。也不會像俄羅斯衛星-V（Sputnik V）疫苗一樣，有供應量受限的問題。

報導指出，為了引進受歡迎的輝瑞/BNT疫苗，甚至有國家進行修法。阿根廷正面臨嚴重的新冠肺炎疫情，但等不到衛星-V疫苗供貨，再加上民眾對於BNT疫苗相當狂熱，當局還修改疫苗法的疏失用語（若施打疫苗造成任何傷害，疫苗廠商得承擔法律責任），目的就是為了盡快引進BNT疫苗。此外，阿根廷政府還有配套，設立了基金來專門賠償因為接種BNT疫苗而出事的民眾。

除了阿根廷之外，巴西衛生部前官員Wanderson de Oliveira則表示，「跟其他疫苗比起來，BNT疫苗的效果更好」、「大家都想拿到最好的疫苗」，展現了對於BNT疫苗的熱愛。巴西也是全球疫情相當嚴重的國家之一，報導指出巴西方面今年提高了BNT疫苗的使用量，並降低使用中國國產疫苗。

而似乎隨著疫苗變得更夯，輝瑞藥廠似乎也正在逐步提升疫苗的價格。一位以色列衛生部官員曾在去年12月指出，他們購買BNT疫苗一劑的價格是62美元。這價格未經證實，但比其他國家貴了不少。先前輝瑞針對歐盟國家提供BNT疫苗價格是一劑18美元，如今據了解已提高志至23美元。

做為參考，永齡基金會、慈濟、台積電購買並贈送給台灣政府所用的BNT疫苗，加上冷鏈的保存費用，每劑費用平均在32~35美元左右。

輝瑞/BNT疫苗是目前唯一取得美國食品與藥物管理局（FDA）藥證的新冠肺炎疫苗，12歲以上民眾皆可施打。當前輝瑞已向FDA申請針對5~11歲族群的緊急使用授權（EUA）。