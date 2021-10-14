勞動部推動「繼續僱用高齡者補助計畫」收件日倒數計時。（雲嘉南分署提供／劉秀芬台南傳真）

因應就業市場勞動力高齡化趨勢，勞動部推動「繼續僱用高齡者補助計畫」，勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟指出，雲嘉南轄區截至10月為止已協助93家次企業雇主提出申請，繼續雇用逾150位高齡勞工，此計畫收件日至10月31日止，鼓勵企業把握機會儘快申請，將高齡者勞動力續留職場創造勞雇雙贏。

已申請補助計畫的東竹國際紡織公司董事長特助朱曉華表示，公司約有70％的勞工都是中高齡者，65歲以上的員工有3位，因緣際會下接收到台南就業中心洪名展就業服務員提供計畫的相關訊息就提出申請。朱曉華說，此計畫不僅讓公司能續留高齡人才，也能獲得相關補助讓高齡者繼續就業，真是一舉兩得。

雲嘉南分署表示，為鼓勵企業繼續雇用年滿65歲以上員工，若雇用期間薪資不低於原薪資，並持續雇用達6個月以上，每雇用一位高齡勞工，將發給雇主薪資補助，最長可領取18個月、最高補助25萬8000元，此計畫申請收件日即將於10月31日截止。

劉邦棟提醒，企業若有1957年1月1日至12月31日期間出生的勞工，且此勞工非為雇主配偶或三等親以內親屬，10月底前都可檢附申請書等相關文件向雲嘉南分署轄下各就業中心申請，歡迎符合規定的企業多加運用政府資源，於截止日前提出申請。