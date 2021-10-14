高雄鹽埕區城中城今(14日)凌晨發生大火，造成46死、41人輕重傷，成為高雄有史以來死傷最慘重的火警，引起外界好奇到底哪種房子最危險？房產專家Sway指出容易失火房子的5大特徵，提醒這種房最好別住。

Sway在臉書粉專《Sway房市觀測站》舉出，下列5種房子最危險：

1. 一層多戶

一層太多戶很危險，因為萬一失火時根本就是人踏著人逃生，可惜目前投資主流都是一層多戶，某些建商跟建築師只會用錢草菅人命，要自住就得避開。

2. 住商混合

又是事務所又是住宅的住商混合，因人多複雜，也增加了安全的變數，不管是疫情還是偷盜，風險都高於純住宅。

3. 無錢更換消防系統

不少老舊大樓根本就沒換消防系統，公共安全檢查也是一拖再拖，住戶更不想花錢維護，等到哪天火災時，恐釀成悲劇。

4. 樓梯及梯廳有擺鞋子、鞋櫃

雜物會妨礙逃生，很多社區都會用「大家都有擺」當作藉口，連豪宅都自以為可以擺放高級貨，火警時恐成為害死自己的元凶。

5. 頻頻被法拍

當一個社區常有房子被法拍，管理起來就不容易，畢竟欠銀行錢都還不出來了，怎麼還會有錢繳房屋的管理費？

Sway強調，投資房地產不能只顧著賺錢，不論是要自住、給房客住，還是是要蓋房子給別人住的，都是人命關天，不可輕賤。Sway痛批，若明知風險，卻只顧著賺錢，甚至冷血的跟別人說「這間投資報酬率很高｣，那跟畜生有什麼兩樣？