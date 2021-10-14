總部設於瑞士日內瓦的世界衛生組織（WHO）13日宣布，全球上周約5萬人死於新冠肺炎，創下近一年來新低。除了歐洲外，其他地區死亡人數都下滑，但疫苗分配不均問題持續困擾開發中國家。56國未能在9月底前達成10％疫苗接種率目標。