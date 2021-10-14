全球上周約5萬人染疫死亡 近一年新低 20:002021/10/14 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總部設於瑞士日內瓦的世界衛生組織（WHO）13日宣布，全球上周約5萬人死於新冠肺炎，創下近一年來新低。除了歐洲外，其他地區死亡人數都下滑，但疫苗分配不均問題持續困擾開發中國家。56國未能在9月底前達成10％疫苗接種率目標。 疫情重挫越南勞工輸出 台灣引進約2萬人居冠 COVID-19疫苗強制令奏效 美確診死亡雙降 #全球 #染疫 #總部設 #瑞士日內瓦 #世界衛生組織 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園國際採購商機大會 雙引擎推升企業拓銷全球 10:202021/10/14 財經 世衛公布新26名專家小組人選 任務重啟疫情溯源調查 05:462021/10/14 國際 11月起飛泰國觀光免隔離清單擬擴大 台灣有望入列 16:542021/10/14 國際 受高消費族群青睞 長榮航空獲選全球最佳航空第7名 12:492021/10/14 生活 KPMG投入15億美元 幫客戶減碳與培育員工 15:232021/10/14 財經 世衛成立新專家小組 官員：恐是疫情溯源最後機會 07:152021/10/14 國際 《台北股市》台股區間整理 Q4環保概念搭配3類股 17:242021/10/14 財經 峇里島新冠疫情緩和 重新對外國遊客開放 18:002021/10/14 國際 《通信網路》立端9月營收衝新高 今年拚維持成長 11:102021/10/14 財經 上節目談防疫之路 侯友宜：破口在哪大家心知肚明 14:302021/10/14 生活 不畏波動 四大投資主題搶鏡 04:102021/10/14 投資理財 財經熱門新聞 全球惡夢快來了！普丁驚爆油價恐飆上「邪惡數字」 - 財經 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 散戶滅頂！長榮、陽明反彈快逃命 專家爆三雄最慘價位 - 財經 法人驚曝台積電3奈米延遲 老手看1數據嚇慘：有人偷看答案 - 財經 通膨危機 下周油價將創近3年新高 95汽油衝30.7元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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