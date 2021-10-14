Ifo經濟研究所等多家研調機構14日下調德國今年經濟成長率，從先前預估的3.7％下修至2.4％，主因在於供應鏈瓶頸持續傷害該國製造業，明年經濟成長率從3.9％上修至4.8％。這些機構亦預估，德國今年通膨率將達3％，明年為2.5％。