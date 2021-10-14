供應鏈持續受阻 德國今年經濟成長遭下修 20:002021/10/14 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Ifo經濟研究所等多家研調機構14日下調德國今年經濟成長率，從先前預估的3.7％下修至2.4％，主因在於供應鏈瓶頸持續傷害該國製造業，明年經濟成長率從3.9％上修至4.8％。這些機構亦預估，德國今年通膨率將達3％，明年為2.5％。 美國務次卿會蕭美琴 續推台美經濟夥伴對話 五倍券發威 微風超市連假業績成長2成 #德國 #供應鏈 #下修 #經濟成長 #Ifo 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東縣財政連續7年正成長 縣政表現更亮眼 11:012021/10/14 財經 《國際經濟》油價漲不停 傳白宮找上油氣商獻策 16:332021/10/14 財經 經濟與企業雙動能支撐 台股表現仍可期 11:522021/10/14 財經 《國際經濟》歐洲天然氣飆漲 普丁駁斥當作武器使用 10:532021/10/14 財經 在建工程突破歷史新高 市場預期中鼎未來五年營運成長無虞 15:572021/10/14 財經 外需減弱＋東南亞恢復生產 中國Q4外貿表現 料將放緩 04:102021/10/14 全球財經 《國際經濟》化解供應鏈危機 拜登三箭齊發 11:272021/10/14 財經 《金融》渣打銀：全球經濟不均衡復甦第2階段 美歐股勝亞股 12:182021/10/14 財經 供應瓶頸 快時尚拉響警報 04:102021/10/14 全球財經 企業成長動能強 高收債後市看俏 15:022021/10/14 財經 《國際經濟》聯準會9月會議紀要：最快11月中開始縮表 10:022021/10/14 財經 財經熱門新聞 全球惡夢快來了！普丁驚爆油價恐飆上「邪惡數字」 - 財經 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 散戶滅頂！長榮、陽明反彈快逃命 專家爆三雄最慘價位 - 財經 法人驚曝台積電3奈米延遲 老手看1數據嚇慘：有人偷看答案 - 財經 通膨危機 下周油價將創近3年新高 95汽油衝30.7元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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