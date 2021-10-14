北京近期在台海問題上採取強硬高姿態，美方不斷在台灣問題上升高與大陸的言辭對立，雙方劍拔弩張的姿態引發了國際上的高度關注。德國媒體指出，北京的政治表態其實並無新意，西方國家應該探尋一種更具前瞻性的一致對中策略，不應對已經出現緊張情勢的台海問題火上加油，過度宣揚戰爭風險。

旗下擁有多家德國地方大報的《德國編輯部網路》（RND）對兩岸情勢發表評論指出，「有些人已經在擔心，北京方面有可能近期攻打台灣，並且猜測台灣的傳統盟友美國是否會出兵阻止中國的攻擊。但是，西方國家應當避免對此火上澆油。中國確實在台灣問題上試探底線，在軍事上也具有優勢……，這也確實值得憂慮。」

《德國之聲》引述該評論稱，北京當前的做法依然不應當被解讀為準備攻台，台灣領導人在雙十國慶發表講話，北京方面則呼籲兩岸和平統一，這些都不是什麼新鮮事。畢竟北京從來沒有承認過台灣政權，後者在國際法中的地位也充滿了爭議。

評論說，駁斥與警告仍然十分重要，對於北京的挑釁行為也不能袖手旁觀。這一切已經在進行中，歐洲已經加強了在亞太地區的存在感，也與日本、澳大利亞等國家的部隊進行聯合演習"不過，劍拔弩張的言辭並非是正確的回應。西方國家之間不應該相互較勁，而是應該提高警惕、開展可靠的合作，共同制訂具有前瞻性的對華戰略，這才是比激化衝突更好的回應方式。

另一家著名媒體《法蘭克福彙報》則以《中國充滿風險的戰略》為題發表評論指出，用威逼利誘的方式來讓台灣屈服的做法迄今沒未能奏效。「有一點非常明確：軍機擾台並非預示著解放軍即將攻台。習近平目前有一個最為要緊的目標：在明年的黨代會上再獲得5年任期，從而鞏固其領袖地位，因此目前負擔不起大規模軍事冒險。

不過，文章說，這並不能讓台灣感到安心。中國正在快速提升軍備，而中國軍隊的戰略則以攻取台灣島作為最高目標。當然，具備能力並不等於具備意願。不論是攻打台灣，還是海上封鎖台灣，中國都將面臨巨大的代價以及不可預計的軍事和政治風險。中共真這麼做，就會危及他的其他政治項目。假如攻台失敗，會成為歷史上的屈辱。因此，一切跡象表明，北京目前不太可能攻打台灣。

雖然如此，台海局勢的緊張依然讓人擔憂。中共領導階層顯得更有冒險意願，民族主義取代了經濟增長，成為前中共最為重要的執政合法性來源。而中國民族主義的聖杯就是台灣。此外，中國還感覺自己被美國軍事圍堵。出於意識形態以及軍事戰略原因，台灣成為了中美關係裡最為敏感的議題。北京認為，華盛頓想拿台灣作為遏制中國軍事擴張的杠杆。

作者認為，北京希望以民族主義此來迫使台灣就範，但實際效果卻恰恰相反，北京也沒有調整台海戰略的跡象。台灣人知道，「獨立」一詞是北京最為絕對的底線。在國際上盡全力孤立台灣，或向支持台灣的國家與高層政治人物訪台者發出威懾，這種做法會引起反作用，近期有一些歐洲國家加強了和台灣的非官方關係就是明證。