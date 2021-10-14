楊肅浩將於「樂來樂潮」音樂節開唱。（典選音樂提供）

今年因疫情嚴控，所有沙灘演唱活動完全停擺，致使基隆市每年重量級的仲夏樂集活動，因而延到秋季展開，隨疫情趨緩解封，「樂來樂潮」音樂節集結18組金曲級的新興樂團、歌手，明（15日）起起一連2周在基隆沙灘歷史文化園區熱鬧登場，曾入圍第31屆金曲最佳樂團的「TRASH樂團」將在活動首日壓軸演出，團員們表示：「希望在這場演出中也能將這樣的搖滾精神帶給大家。」

今年入圍金曲最佳台語男歌手的楊肅浩分享日前剛考取正職教師證，「新的學期備課之餘，遇到許多特別有趣的學生，生活就是不斷累積創作能量，讓我持續寫歌、練琴，趁著這次的活動，可以暫時放下教職，以歌手身分和歌迷相聚，相當期待」。甫獲今年最佳客語樂團的春麵樂隊獲獎時就遇到疫情，許多演出都暫停或延期，團長兼主唱的賴予喬表示在沒有演出的期間，團員們都埋首於創作新曲，也因為在家時間變多了，開始研究吃的麵條，計畫推出周邊商品乾拌的黑管麵，並特別企畫《可愛的黑管麵》網路節目。

此次活動邀來18組新興樂團和歌手輪番上陣，包含今年剛榮獲32屆金曲獎最佳客語專輯獎的「春麵樂隊」、數屆金曲最佳專輯製作人董運昌、入圍第32屆最佳樂團「守夜人」、入圍第32屆最佳台語男歌手楊肅浩、曾入圍2屆金曲樂團的「拾參樂團」，以及入圍第31屆最佳樂團的「海豚刑警」、「荷爾蒙少年」、「TRASH」、「A Piece of Cake 256」、「男子漢樂團」、「魏嘉瑩」、基隆交響管樂團等，總演出人數超過70多人，活動內容可上網「樂來樂潮」官網查詢。