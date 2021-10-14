近期全民宅家防疫，使家用寬頻辦理意願激增，中嘉寬頻看準市場需求，於日前推出辦寬頻送筆電引發熱烈迴響，這次升級為「你的方案你做主-寬頻好禮任你選」，網羅市場超熱銷Dyson吸塵器SV18、Airpods Pro、Switch等多達20項商品申辦即享優惠，搭配熱門萬元商品及1G頻寬上網加有線電視，換算首年平均月租最低546元起。

此外，中嘉亦祭出「中嘉好客 推薦有禮」方案，老客戶推薦親友成功申辦中嘉寬頻，雙方皆可享有免月租優惠，老客戶每推薦一名再加碼贈送購物金1000元，最多可享3個月免月租，外加3000元購物金。

中嘉表示，「你的方案你做主-寬頻好禮任你選」，針對新申辦指定專案，不論頻寬、產品皆可任意組合，包括Dyson吸塵器SV18、Airpods Pro、ASUS筆電、Switch、Samsonite 25吋行李箱、GoPro全方位攝影機、飛利浦43吋電視、SAMPO 4.5L微電腦氣炸鍋等橫跨娛樂休閒、生活家電、3C科技超過20項一線品牌，將方案組合彈性交給消費者自主搭配，挑戰寬頻市場規則最大彈性。

消費者若選Dyson SV18超輕量吸塵器配1G頻寬加有線電視組合，換算首年平均每月最低546元。

中嘉寬頻行銷副總顧景琪表示，寬頻市場僵固已久，中嘉打破市場規則給用戶更多選擇，設計出彈性、可以任意組合商品的方案，把寬頻與搭配家電交給用戶自由選。中嘉也相信，與其將廣告費大量花在操作網路風向，讓消費者在真假難辨的網路口碑中不知如何做出判斷，不如將優惠直接回饋給推薦與被推薦的新舊用戶雙方，這才是真實惠。