「2021 臺灣創新技術博覽會」於14日盛大開幕，今年更首次虛實整合，三大主題館同步舉辦實體與線上展覽。其中，聚焦5年內可投入產業應用創新技術的「創新領航館」中，除了技術展示，更集結國際論壇、技術發表會等豐富多樣的精采內容。引領全民參與這場超過300項創新技術的展出。

隨著疫情和緩，主辦單位決定讓民眾熟悉的實體展強勢回歸，工業局將展出的45項創新技術，同時線上更祭出了許多創意十足的必看亮點。一進入臺灣創新技術博覽會官方頁面，立即可見採用銀、白色系「TIE」主視覺設計，讓線上基地充滿未來科幻氣息；而為了強調聚焦智慧、數位、轉型等產業趨勢，「創新領航館」採用了自動手臂、鑰匙、雲端及頂尖戰機等科技線條及構圖，襯托出全球智能製造、解密科技寶藏、數位轉型、智慧生活、先進醫療及國防航太等科技領域概念。

這次線上展的操作介面非常直覺、簡便，參觀者在登入會員後，會立即看到專館虛擬展台、科技論壇、技術發表及科技焦點等四大主題內容的下拉式選單鈕，參觀者可以從中觀看大量專業的技術影片，在創新領航館等三大主題館中並設有專屬影音牆，參觀者可盡情倘佯在充滿創意的科技影音薈萃當中。

在創新領航館中，工業局共統籌3場精采的技術發表媒合會，開幕當天首先登場的主題是「智慧創新」，探討「以智慧技術打造強韌產業生態鏈」。至於「零接觸防疫」及「綠色製造」兩場媒合會，也將分別於 10月19日及22日舉辦。15日更有眾所期待的創新科技論壇為重頭戲，包含台積電與聯發科等國內外智財專家，將一同解密 5G 新經濟。實體展結束後，線上展論壇活動持續進行，包含19日中企處舉辦的中小企業國際商機媒合會，以及21日由技術處主導的第八屆技術創新策略夥伴會議，會中邀請菲、泰、越、馬、印等東南亞五國科研首長，與國內外產官學研專家共商疫後科技發展，並針對疫後新興科技開啟東南亞與臺灣創新技術交流。

工業局、技術處、中小企業處、國發會及國防部等部會，在創新領航館中可謂使出渾身解數，展現臺灣產研界一流創新研發能量的顛峰之作，展出涵蓋智能製造、數位轉型、智慧生活、先進醫療、國防航太及解密科技寶藏等六大科技領域之創新技術，展現臺灣布局全球的強大研發動能。工業局協同臺灣智能機器人科技，展示變電所巡檢機器人，國防部聯手中科院展出野戰型外骨骼，這兩項分別為「數位轉型」與「國防航太」領域的代表作。在「智能製造」、「先進醫療」及「智慧生活」方面，則分別由中企處推薦的亞信電子展示 AxRobot EtherCAT 七軸助力控制機器手臂，技術處緊抓產業趨勢，展示無人載具、固態電池、低軌衛星、生技新藥、智慧醫療等當紅技術成果，例如如同「衛星導航」能為醫生精準定位手術位置的「智慧骨科手術輔助系統」等，都是提供給產業搶攻全球市場的科技解方。

再加上國發會推薦的瞬間移動公司之Swipe最適合你的線上舞蹈教室APP、雲達科技之5G企業專網解決方案、達標公司之Rogy 360度6鏡頭攝錄影直播機、元創電子公司之長者照護智慧觀測服務、鎮鑫公司之多功能無人船等展項，在在顯示各部會與產研界協同深耕戰略性市場的雄心。

同時，工業局也號召獲選經濟部中堅企業14家代表，於實體展會現場展示最新產品與服務。包括國內第一家以真空技術上櫃的日揚科技，本次展示半導體設備狀態監測IoT解決方案以及智慧尾氣監測系統；來自南科園區的家登精密，以傳統模具起家，並由塑膠外殼模具加工轉型升級跨入半導體，本次展示半導體EUV極紫外光光罩傳送盒；達佛羅公司也在現場展示其AXILE智能五軸加工機可整合於智慧生產工廠系統中，確保機器可全天候自動操作，避免無預警停機。

技術處遴選13家法人新創團隊，並在實體展展出8項科專新創孵化成果，例如工研院AIdea「人工智慧解題平台」，從臺灣產業創新的需求出發，建立「產業出題，人才解題」的機制，應用群眾解題方式，協助企業快速找到最佳方案。在當紅的低軌衛星話上，展出林海之星新創團隊，提供可接入不同低軌道衛星網絡的複合式衛星訊號地面接收平台，建立自主發展之通訊衛星技術能量，提升臺灣太空通訊科技發展，帶動產業發展。生技醫藥方面，展出CHO-C—亞洲第一個自有品牌之蛋白質量產平台，提供客戶高產量、高穩定性及在地化之細胞株開發及量產服務，加速廠商臨床前新藥開發進度。