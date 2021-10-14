高雄城中城社區大火，一夕奪走46條人命，還有41人輕重傷；由於住戶多為經濟弱勢、獨居長者，多半沒有足額保險，甚至連張保單都沒有；為表達對國人的關懷，南山人壽今晚宣布，啟動關懷措施，即使死者不是南山人壽的保戶，對這起事件不幸身故的亡者，每人給予5萬元慰問金，加護病房每人3萬元以及一般病房每人1萬元的慰問金。

此外，房屋焚毀致、導致無法居住，提供每戶5萬元的安家補償慰問金，不論保戶或非保戶皆適用；南山人壽今截止於晚間7點以前、彙整事故死傷名單，並無南山保戶，簡言之，如此重大的火災意外，大型保險公司能給予保險理賠的金額可能「掛零」。

南山表示，現場資訊仍在匯整當中，明天南山人壽高雄同仁也會前往現場提供協助。

若此事件的死者或傷者後續確定為保戶，南山人壽表示，針對不幸身故、受傷者提供加倍的慰問金，即不幸身故每人10萬元、加護病房每人6萬元，以及一般病房每人2萬元慰問金，預計明天起將由南部地區的內外勤同仁與醫院社工，代表南山給付慰問金。

壽險公司表示，若社區居民經濟較為弱勢，投保保險的比例相對低，面對重大災難，能申請相關理賠就相當有限；有壽險公司透露，截止於今晚為止，受此大火波及的保戶僅為「個位數」，由於保戶為傷者，預計理賠金額不會太高，大型壽險公司能做的就是發放慰問金。