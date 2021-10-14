高雄「城中城大樓」失火釀46人死亡，大樓7樓以下荒廢多年、內部凌亂詭譎，素有「高雄第一鬼樓」別稱。（民眾提供）

高雄「城中城大樓」失火釀46人死亡，大樓7樓以下荒廢多年、內部凌亂詭譎，素有「高雄第一鬼樓」別稱，有網友盤點出「高雄7大鬼樓」，包含九龍大樓、美山路、聯合醫院、廢棄克林飯店、左營廢棄眷村等，其中另名網友更直指鳳山的聯合醫院當年接連發生3起命案，院長父子接連慘死，頭七當天院內護理師遭人姦殺，醫院倒閉後靈異傳聞甚囂塵上。

該名網友在Dcard上分享位在高雄市的7間頻傳靈異現象的「鬼樓」，包含九龍大樓、美山路、聯合醫院、廢棄克林飯店、大勇路廢棄MTV（戲院）、左營廢棄眷村和如今失火的猛鬼大樓城中城，其中九龍大樓在30年前曾發生火警24人喪生，而廢棄的克林飯店則傳出有人聽見房間電話響起，左營眷村則是被拍到有顆頭從內部探出又縮回，這些「鬼樓」現今大多仍荒廢不易進去。

有網友盤點出「高雄7大鬼樓」，包含九龍大樓、美山路、聯合醫院、廢棄克林飯店、左營廢棄眷村等。（翻攝自Dcard）

此外，文章留言處有名網友稱鳳山的聯合醫院曾發生院長兒子颱風天在醫院遭電死，而院長之後墜樓輕生，而醫院內1名護理師在院長兒子頭七當天遭陌生男姦殺，一連發生3起命案，醫院之後就倒閉，靈異傳聞甚囂塵上；據悉在1990年確實有名趙姓男子潛入聯合醫院行竊宿舍，之後姦殺該院蘇姓護理師。

其中另名網友更直指鳳山的聯合醫院當年接連發生3起命案，院內護理師遭人姦殺，醫院倒閉後靈異傳聞甚囂塵上。（翻攝自Dcard）

其他高雄地區的網友則紛紛留言附和，「九龍克林城中城真的硬，傑笙樂園還好裡面還有住人，聽說更往裡面走有露營區」、「半夜的澄清湖」、「美山路那個聽說是某家飲料店」、「左營眷村根本沒有什麼靈異事件，我從小在那長大」。