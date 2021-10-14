梓梓（左起）、壯壯、Up執行長葉冠義、趙正平、愛語莎、虔虔今出席Up直播X夢想家啦啦隊加盟記者會。（Up直播提供）

夢想家啦啦隊女神梓梓（前左起）、愛語莎以及壯壯（後左起）、虔虔一身俏皮勁裝，出席加盟記者會。（Up直播提供）

夢想家啦啦隊女神們出席加盟記者會。（Up直播提供）

藝人趙正平8月突然宣布離婚恢單，與圈外妻子結束6年婚姻，他今（14日）為Up直播X夢想家啦啦隊加盟記者會擔任嘉賓站台，這是他離婚後首度公開亮相，表示來參加重陽敬老節，看到那麼多年輕女生充滿活力，身心靈得到解放。

趙正平表示現在單身，不會急著找對象，因為「緣份天註定」，認為未來對象好相處比較重要，也不排斥再婚，關於前妻的現況他也未正面回應，看的出來對前妻還是相當保護。

被問喜歡的類型趙哥說4位啦啦隊隊員壯壯、梓梓、虔虔、愛語莎如果可以4位合一那就太棒了，覺得她們很完美，還搞笑說吃素很久了要挑2個回家，這4道大菜，需要先吞高血壓藥！

趙正平前陣子檢查出自律神經失調，跟長期沒有睡好有關係，他說現在沒有吃藥，靠運動跟飲食，身體慢慢恢復健康。

而啦啦隊女神們跨界到直播平台，梓梓透露完全不會緊張，「除了唱歌、生活分享，我通常都在直播中展現真正的自己，我都說我的粉絲有M的傾向，因為他們不喜歡我像一般主播一樣可可愛愛，他們喜歡被我罵，我可愛客氣他們就吐，我兇他們他們都很高興。」

回憶起瘋狂粉絲舉動，愛語莎曾遇過有妄想症的粉絲，每天辦假帳號在社群留下性騷擾字眼，「不參與他的妄想世界，因為就像你跟一個有精神疾病的人爭吵，別人會分不出誰才是有精神疾病的人」，她選擇冷處理面對。