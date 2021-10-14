行政院長蘇貞昌近日和國民黨立委鄭麗文，在質詢時爆發激烈言語衝突，但時過多日，國民黨強烈要求蘇貞昌道歉，蘇貞昌卻遲遲未有動作。對此原因，資深媒體人黃暐瀚直言，蘇院長把矛頭直接轉向蔡總統，說是蔡總統「無端被說會投降」受辱，他要抵抗「叛徒」才反擊，這種乾坤大挪移之術，使得爐火純青，恐怕連明教教主陽頂天，也自嘆不如。

行政院長蘇貞昌。(圖/本報資料照)

黃暐瀚14日在臉書發文，分析蘇貞昌在立院備詢時，罵鄭麗文「袂見笑」事件，他先是指出，事情發生之後第二天一早，蘇院長就嚴正回應：「憤然抵抗叛徒、秉然糾正謊言、挺身撥亂反正，做我該做的事」，話說完，政院立刻做好影片，還配樂，上字做的那麼大，重點只有兩個，一、「總統無端被說會投降，不可忍」，二、他要抵抗「叛徒」。

而還原當天的衝突，黃暐瀚分析，其實是因為鄭麗文問要不要買核子潛艦，蘇院長回酸：「你要投降嗎？」、「投降最好對不對？」好幾次，鄭麗文才開罵的，怎麼會是「無端」被說會投降，開這個「端」的人，就是蘇院長。再者，說總統被罵第一個投降，也是「乾坤大挪移」，因為鄭麗文明明是說，第一個投降的是蘇院長，第二個投降的是蔡總統，怎麼蘇院長把總統拉出來坦？變成總統被罵第一個投降？

至於蘇院長強調「叛徒」，其實是「一語雙關」，他明指鄭麗文是民進黨的叛徒（1995年代表民進黨選國大），卻同時暗指「國民黨」是叛徒，不敢嗆中國大陸，不敢說「中華民國與中華人民共和國，互不隸屬」。此話一出，民進黨上下，同聲一氣，甚至可以說沆瀣一氣，儘管蘇院長辱罵了國會議員，實屬不該，但黨同伐異，猶如幫派，頓時間，好像挺蘇都變得理直氣壯了起來。

對於鄭麗文說蘇若不道歉，明天她就要去提告。黃暐瀚則認為，這一告，藍綠升高對立，蘇院長站在第一線，對抗「辱罵總統的敵人」，蔡總統還怎麼好意思，換掉蘇院長？陣前換將，兵之大忌，就算原本有想換閣揆，也只能暫時挺住。所以總統昨天還特別貼臉書，聲援蘇院長，就是這個道理。

黃暐瀚強調，在國會殿堂辱罵國會議員「袂見笑」，更是不可以，但蘇院長把矛頭直接轉向蔡總統，說是蔡總統受辱，他才反擊，這乾坤大挪移之術，使得爐火純青，恐怕連明教教主陽頂天，也自嘆不如。