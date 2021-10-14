行政院長蘇貞昌日前與立法在質詢時爆發激烈口角，賴清德今出席「2021財訊金融獎頒獎典禮」，面對這次終身奉獻獎頒給前行政院副院長邱正雄，賴清德致詞時提到，他當立委時質詢邱志雄謙謙有禮，在面對委員質詢，都能就專業上來討論，他非常欽佩。

賴清德致詞時一開頭打趣說，去年疫情，因為他有醫生背景，「有人問我，有什麼方法可以避免被感染？我說，試試看大蒜；有人說，是不是大蒜有免疫力？我說不知道，但是吃了大蒜可以保持適當安全距離」，這個冷笑話還言猶在耳，這個頒獎又來了。

他說，要感謝所有金融單位，不管有沒有得獎，在疫情期間，大家克服風險，解決各項困難，持續不斷提供優質的服務，讓民眾的生活不至於受到影響，企業的營運也沒有因此受到中斷，整個金融服務是持續在提供，這是為國家社會的穩定，是有莫大幫助，他也利用這機會為金融單位表示感激。

他提到，這次終身奉獻獎是給前行政院副院長邱正雄，可說是眾望所歸，「我擔任立委時曾質詢邱正雄部長或副院長，他真的是財經專業無話可講，且謙謙有禮，在面對委員質詢，都能就專業上來討論，我非常欽佩」

賴清德說，他曾多次承蒙前總統李登輝不嫌棄，找去指教，多次提到邱正雄邱副院長，是我國全世界最有財經幹練的財政部長。這是李前總統對邱前副院長的稱許，李前總統學富五車，不隨便誇獎人，好的人才會肯定，不好的會直說，所以能獲得李前總統稱許全世界最有財經幹練的財政部長，真是非常不容易。有機會同台，深感榮幸。

賴清德表示，危機就是轉機，台灣在大家共同努力之下，防疫表現受到國際肯定；在經濟表現上，「國際貨幣基金」預估台灣今年的經濟成長率，可望從原本4.7％提高至5.9％，「亞洲開發銀行」（ADB）預估更達6.2％。金融產業近幾年來表現不錯，也因此對其他產業有很大的幫助；台灣的個人平均所得2020年為2萬8758美元，2021年可望首次突破3萬美元，這都是大家共同努力的成果。

他說，蔡總統相當重視金融產業的發展，也希望金融產業邁向國際化，政府會與金融產業站在一起，因應未來國際的挑戰。

他說，第一，在雙語國家政策下，金管會與國發會共同成立「台灣金融國際學院」、第二，政府也會跟金融業者一起面對國際資安的威脅，提高數位治理的能力，讓數位跨國金融未來能夠逐步成功；第三，國際法遵已經成為共同的議題，政府也會用法遵科技的方法，建立法遵的機制，讓金融業在推動國際金融時，避免遭受到各國法律的約束或處罰；第四，政府也會和業者共同掌握國際ESG（環境、社會與公司治理）的挑戰與商機，讓臺灣金融業能建立永續的金融發展。

他期勉公私協力，一起面對、解決國際目前最重要的問題，把解決問題的力量化為動能，相信「金融業好，還會更好；金融業好，其他產業就會更好」。