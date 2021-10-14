高雄市鹽埕區城中城大樓發生嚴重火災意外，由於受災罹難者多為低收戶及經濟弱勢民眾，對此兆豐銀指出，已由兆豐慈善基金會啟動急難救助，在第一時間盡一份心力，捐款高雄市政府社會局「社會救助金專戶」新台幣300萬元，款項專款專用，將用於給予受災戶及罹難者慰問金，或協助傷患後續醫療等相關費用，提供罹難者家屬必要的經濟支持，希望能拋磚引玉，共同在此急難事件中，給予必要的協助。

兆豐金控暨兆豐慈善基金會董事長張兆順表示，疫情的衝擊下，急難救助的需求更顯重要，企業在穩健經營的同時，也要善盡企業社會責任，以回饋社會。這一年來，兆豐慈善基金會持續關懷弱勢族群，愛心行動不間斷，除了每年捐助認養家扶基金會30位學童並提供物資外，也針對全台國中小、高中共62位教儲戶學童給予補助，並幫助20多位申請急難救助的民眾度過難關，中秋節前夕也舉辦「兆豐暖心中秋愛箱送」活動，寄出近百份物資，讓數百家庭因此受惠。

近期越南當地疫情嚴峻，每日數千民眾確診，為維繫台越雙方友好情誼，並加強台商於當地之醫療救護，兆豐慈善基金會也透過駐台北越南經濟文化辦事處捐助越南政府5000件隔離防護衣，以及5台生理訊號監視器，台越友好一同對抗疫情。疫情期間，需要防疫物資支援的還有「立心慈善基金會」及「天主教中華聖母基金會」等社福機構，兆豐慈善基金會也捐贈防護隔離衣、酒精噴霧機、口罩、防護面罩等防疫物資，協助基金會志工及照服員做好防疫的安全防護，充份展現出兆豐慈善基金會投入社會公益事業的用心與努力。

為幫助更多東部偏鄉貧病民眾渡過難關，兆豐慈善基金會今年也持續捐助花蓮門諾醫院「社會服務暨貧病照護基金」及羅東聖母院「醫療急難救助專款」各50萬元，延續對弱勢族群的照護並支援貧困家庭的醫療經費。兆豐慈善基金會將持續用心關懷弱勢族群，提供貧病急難家庭更多的協助。

兆豐基金會亦長期關懷獨居老人、協助家境困頓民眾的新北巿「汐止心汐止情慈善協會」，受疫情重創，愛心便當及生活物資需求急速爆增，該協會無力負擔，愛心便當恐有暫停供應之虞。兆豐慈善基金會得知此訊息後，也捐出3000個愛心便當及白米、麵條等日常生活物資，盼能共同協助當地弱勢家庭一同挺過這一波疫情難關。