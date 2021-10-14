印尼放寬入境限制，隔離天數縮短為5天，國際旅客須在登機前14天完整接種兩劑COVID-19疫苗。另外，19個國家的旅客可持觀光簽證自峇里島及廖內群島入境，暫不含台灣。

印尼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續趨緩，印尼政府13日公布放寬後的入境限制。中華民國駐印尼代表處今天根據印尼的入境規定公告，入境印尼的隔離天數由原本的8天縮短為5天。

印尼原本即已要求國際旅客入境前須完整接種兩劑疫苗。代表處公告指出，新增規定要求，第二劑疫苗的接種證明須在起飛前14日前完成。

印尼9月中開放國際旅客申請工作與商務性質的簽證，現進一步開放簽證事由。代表處公告指出，印尼新增開放外籍人士以各類事由申請電子簽證，例如觀光、製片、探親、就學等。其中，持觀光簽證入境者，僅限在峇里島及廖內群島（Riau Islands）機場入境，且須額外檢附醫療保額至少10萬美元（約新台幣280萬元）的保險證明及5日防疫旅館的訂房證明。

印尼目前開放19個國家的旅客申請觀光簽證入境峇里島及廖內群島，包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、紐西蘭、科威特、巴林、卡達、中國、印度、日本、韓國、列支敦斯登、義大利、法國、葡萄牙、西班牙、瑞典、波蘭、匈牙利、挪威。（編輯：林憬屏）1101014