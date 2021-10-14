台中市建築經營協會14日舉辦大師講座，生活工場、品東西家居創辦人鄧學中，以「企業應如何落實美學與運營」為主題暢談經營之道，開設的「生活工場」經營7年後，2001年網路票選「影響台灣生活型態的10大通路品牌」，每年銷售超過2000萬件家居用品，如何在市場獲青睞？他說，「美」無法靠經濟力就擁有，傳達美學的商品，打動消費者的心。

台中市建築經營協會理事長賴柄源表示，生活工場、品東西家居創辦人鄧學中，30多年來多次創立公司，新創立的公司又都與美有關，堪稱「美的創業達人」，對美學精闢的見解，經營家居用品獨樹一格，令人好奇他的成功之道。

鄧學中集創業、經營、美學經驗，現在最想做的事就是將美學的生活態度，傳遞給更多的人，對原本就很重視美學的台中市建築經營協會會員，透過與鄧學中的分享，徹底了解企業經營美學與實踐美學於經營中的祕訣。

因父母對生活細節、穿著打扮非常重視，啟蒙鄧學中對美的概念，大學雖然主修機械，但他花最多時間的卻是旁聽文學、建築、音樂等外系課程，閒暇時間加入合唱團、攝影社、書法社等多個社團， 周遭都是喜愛藝文的朋友，他的視野也隨之打開。

步入社會後，鄧學中工作表現傑出，30歲時選擇與朋友創業，運用學到的連鎖店經營、商品設計開發、製作，作為創業起點，1994年台灣第一家「生活工場」開幕，不到20坪風格極簡又帶點趣味，希望傳達異於傳統家具行的居家空間與生活態度。

「創意源源不絕！」鄧學中說，透過出國體驗、自行體驗，回台後加上自己的想法，設計出與世界同軌的產品，讓「生活工場」經營7年後在2001成為網路票選為「影響台灣生活型態的10大通路品牌」，「生活工場」也在全省各縣市達到百家直營連鎖店。

不管是華麗豪宅或一般生活環境，美學的家用品可以改變空間的美感，升格為亮點，鄧學中創立「PiiN品東西家居」，即以品味東方與西方的時尚家居美學為推廣，將東方與西方的文化藝術元素融合搭配上在家用、家飾、家具的設計，引領台灣設計界對「混搭」風格的認識與家居生活的實踐。

鄧學中強調，東、西方都有自己對美的定義，如何在不同的空間中，豐富的想像創造別具個性的美感體驗，從觀察、消化、體驗、思考找到平衡自己、客戶的想法，旅遊、讀書都是很好的方法。