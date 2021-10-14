一名印度男人利用以眼鏡蛇毒殺妻子，被法官處以2個無期徒刑。類似的案件在印度有增加的情況，因為要證明是蓄意謀殺，而非毒蛇闖入的意外還並不容易。

半島電視(Aljazeera)報導，事件發生在印度南部的喀拉拉邦(Kerala)，當地檢察官說，28 歲的庫馬爾(Sooraj Kumar)多次試圖利用毒殺謀殺他的25歲妻子舞絲拉(Uthra)，他幾年前買了1條劇毒的山蝰蛇(Russell’s viper snake)，趁妻子熟睡時放到她旁邊，毒蛇咬傷了她，幸而被救回，但她住院近兩個月。

當她在她父母家中康復後，2020 年 5 月，庫馬爾又從馴蛇人那裡買1條眼鏡蛇，再次得逞了，舞絲拉不幸身亡。

舞絲拉的父母向法院提告庫馬爾謀殺，終於將他逮捕，原因是庫馬庫試圖侵吞財產。

周一，法院判定庫馬爾確有謀殺和毒害妻子罪，並且以一犯一罰原則，判處兩次無期徒刑，但是檢方求刑是死刑，因此仍被視為輕判。

庫馬爾原本不認罪，但警方已掌握了他的電話通聯記錄，他曾與弄蛇人確有聯繫，而且在他的網路網影紀錄有關於毒蛇的內容。

檢方表示，受害者舞絲拉出身富裕，而丈夫庫馬爾僅是銀行工作人員，家境相比就不如女方。婚姻涉及一筆大額嫁妝，包括一輛新車，和 50萬盧比（約合18.6萬新台幣）。據媒體報導，庫馬爾的家人也可能是共犯。

印度最高法院最近警告說，利用毒蛇謀殺的趨勢正增加，因為它不容易確定人為造成。 2019 年，印度北部拉賈斯坦邦(Rajasthan)曾發生1女子試圖利用眼鏡蛇殺死她的岳母，之後無法確定人為造成而被無罪釋放。