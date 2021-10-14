高市鹽埕區城中城大樓14日清晨發生惡火，火勢撲滅後，火災鑑識人員在火場進行調查。（高市消防局提供／石秀華高雄傳真）

高雄鹽埕區有「高雄第1鬼樓」之稱的城中城大樓14日清晨發生惡火，大樓瞬間被火舌吞沒，造成46死、41傷慘劇。（高市消防局提供／石秀華高雄傳真）

高雄鹽埕區有「高雄第1鬼樓」之稱的城中城大樓14日清晨發生惡火，造成46死、41傷慘劇，為高雄有史以來最重大火警傷亡，消防局晚間揭露該場惡火5項致命關鍵，指住戶熟睡、死者多為弱勢長輩、1至6樓有商業用玻璃帷幕易燃建材、裝潢建材不符消防標準火場形同火爐以及樓梯間堆滿雜物，以致住戶逃生不及釀成重大災害！

高市消防局長李清秀14日晚間表示，鹽埕區城中城大火造成46死、41傷重大災害慘劇，其中多數罹難者多數為嗆傷致命，消防局調查後，歸咎出5項致命關鍵。

李清秀指出，此次城中城火警發生在14日凌晨兩點多，當時大樓住戶幾乎都已熟睡，因此來不及應變逃生；此外，大樓內住戶多是較弱勢的長輩，死亡者平均年齡超過60歲，可能導致在火警發生時，長輩逃生應變能力較差，才無法及時逃離火場。

李清秀同時表示，城中城大樓1到6樓原為商業使用，以玻璃帷幕為主要建材，因此火災發生時造成高溫，以致火場燃燒更快速，導致火勢迅速竄升至高樓層；李清秀說，城中城大樓是住商混合建築，但自2002年以後，商業部分就未再使用，因此未申報公安，由於裡面堆置物、建材、裝潢並不符合防焰和消防標準，火勢燒起來後，玻璃帷幕與挑高，讓火場形同火爐。

李清秀並指出，該棟城中城大樓樓梯間堆滿陳年雜物，以致住戶逃生不便，造成不幸傷亡事件。

鬼樓城中城罹難者嗆傷火爐