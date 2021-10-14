讓大小朋友盡情裝神弄鬼的萬聖節將在月底到來，各式應景商品也陸續上市，台北福華大飯店今年特別由館內最受歡迎的甜點麵包櫃「點心坊」巫主廚領軍，特製出多款專屬萬聖節的節慶版甜點及麵包，像是可愛的南瓜造型萬聖包、日式黑巧南瓜生乳捲、綠抹茶萬聖巴斯克、法式黑醋栗桑葚塔等，讓民眾用美味甜點感受萬聖節的搞怪氣氛。

台北福華大飯店點心坊推出多款萬聖節限定的可愛甜品。（台北福華大飯店提供）

前陣子廣受消費者喜愛的「甜點九宮格」也順勢推出萬聖節版本，每一格都有萬聖節元素，從經典的南瓜、蝙蝠到骷髏頭等應有盡有，一次就能網羅9種驚喜造型與口味。此外，10月18日起，位於台北福華大飯店復興南路出口側的點心坊旁，還有主題佈置與拍照區，若在11月1日前於拍照區拍照並上傳臉書或Instagram，加上標籤「#HappyHowardween」後出示給服務人員，購買點心坊任一產品，還可免費獲得加贈1份萬聖節驚喜餅乾。

住房方面，台北福華也順勢推出「萬聖節搗蛋趣」快閃住房專案，10月16日前訂房，10月18日至10月31日間入住，每房2人最低僅2999元起，除了附贈依照人數提供的西式獨享套餐外，還送上萬聖節版甜點九宮格與1瓶精選紅酒，享受萬聖節的都市假期。