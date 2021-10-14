為了迎接冬季用電高峰，大陸各省在需求端推出有序用電、避峰讓電、壓減機關單位用電和景觀用電等措施。而在供應端，則重點保障電煤供應，一方面，釋放本地產能，挖掘潛力；另一方面，則加大外購煤炭和電力。

第一財經報導指出，大陸多省正忙著派專班外購電煤。為了應對即將到來的用電高峰，電力大省四川也積極協調省外煤源保障供應。9月底，四川省經信廳先後赴陝西、山西、內蒙古等省（區）專項對接電煤採購工作。國慶日後上班第一天，四川相關省領導帶隊赴陝西爭取支持。

其他省也不甘落後。9月，吉林省派專人到內蒙古駐煤礦，逐一落實煤炭購銷運輸合約，把內蒙古自治區政府對吉林省的各項支持措施儘快落到位；爭取更多的進口指標，抓緊推進俄羅斯煤、印尼煤、蒙古煤等對外採購計畫。

10月6日，遼寧省召開煤電保供工作專題會議，強調各地各有關部門和相關企業要從保民生大局出發，保證煤電企業資金接續。

10月11日，河南省政府第136次常務會議也強調，要強化統籌調度，做好有序用電管理，加強電煤中長期協議跟蹤落實，提升外電入豫供給能力。

內蒙古、山西、陝西是北方煤炭大省，各地爭相前往找煤。內蒙古能源局表示，10月7日，內蒙古自治區能源保障工作領導小組召開會議要求，煤炭供應保障專班要督促煤炭企業不折不扣完成增產保供任務。目前，18個省（區、市）5300萬噸煤源任務已全部分配到29戶重點煤炭生產企業，採取點對點方式對應到各省（區、市）。

9月29日，山西省與其保供14省區市簽訂第4季度煤炭中長期合約。將14個省市區的煤炭保供任務分配到中央駐晉煤炭企業、晉能控股集團、山西焦煤集團、華陽新材料集團、潞安化工集團等企業。而其餘保供任務由山西省各市煤炭企業承擔。10月8日，山西省還成立了能源保供專班。

大陸南方地區最大的產煤省是貴州，按照政府的要求，貴州煤礦企業都積極參與南方電網的電煤保供。