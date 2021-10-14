普丁:大陸統一台灣免動武 靠經濟實力即可

俄羅斯總統普丁出席俄國能源周會議時向接受美國媒體訪問時表示，中國是強大的經濟體，通過這種經濟實力，完全有能力實現統一台灣的目標，根本不必動用武力，因此現在看不到任何戰爭的威脅。這是俄羅斯連續第2天對台灣問題表態，積極呼應中國對台灣的和平統一政策。

綜合外媒報導，台海情勢近來因中國軍機密集進入台灣西南防空識別區而升溫，中國領導人習近平日前強調對台灣要堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針。

普丁在接受美國CNBC訪問時表態說，習近平的言論暗示了和平統一的可能性，以及中國的「建國哲學」，這些說法暗示著台海目前不存在軍事衝突的威脅。

他說：「我認為中國不需要動武。中國是強大的經濟體，就購買力平價做為衡量基準，目前中國已超越美國，成為世界第一。」

普丁指出，中國通過增加這種經濟潛力，中國有能力實施其國家（統一）目標。「我沒看到任何可能的軍事威脅。」

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）前一天在回答有關如何評價中國在台灣問題上的行動及對台統一的企圖時向記者表示：「你們知道，與世界上絕大多數國家一樣，俄羅斯將台灣視作中華人民共和國的一部分。在我們的政策中會以此作為出發點。」大陸外交部發言人趙立堅對此評論稱，「中方高度讚揚俄羅斯外長拉夫羅夫的涉台表態」。

今年6月普丁也曾對台灣議題作出評論。他在接受美國國家廣播公司（NBC）專訪時被問及，若中國侵犯台灣，俄羅斯會有何反應，普丁當時笑了幾聲後回應道：「什麽？你知道中國要用武力解決台灣問題？我對此事一無所知。」

普丁強調，政治沒有所謂的假設情況，假設是不恰當的。他說：「我無法評論此事，這件事還未發生。過去幾年，中國和美國各通過不同方式和台灣發展關係，幸運的是並未走向軍事衝突。」

外界曾多次討論中國可能會效法俄羅斯併吞烏克蘭克里米亞地區的方式，以迅雷不及掩耳之勢，攻佔台灣外島並統一台灣。而普丁多次被問及此事時，都表示支持中國的對台政策，而且不認為西方媒體炒作的台海戰爭並不具備現實的可能性，這次的談話更強調中國在統一台灣的方式上用不著冒著極大的風險動用武力。