【火災系列】一場大火天人永隔！ 台灣歷年重大火警事件簿

高雄城中城14日凌晨大火。（袁庭堯攝）

高雄鹽埕區城中城大樓惡火，釀46死41傷慘劇，是自1995年台中衛爾康大火64死以來，全台死亡人數第2多的單一建物火災事故，更是高雄有史以來死傷最慘重的單一建物火警。

城中城大樓凌晨起火，高雄消防局下午3點完成7至11樓搜救任務，統計共造成46人死亡，其中14人救出送醫不治，32人則是明顯死亡，遺體已送至市立殯儀館。另外有41人輕重傷。

回顧台灣歷來重大火災、造成20人以上死亡的事故分別有：

1995年2月15日，台中市衛爾康餐廳大火，64死11傷。

2021年10月14日，高雄市城中城大火，46死41傷。

1979年7月13日，台北市撫遠街樓房爆炸大火，33死20傷。

1993年1月19日，台北市論情西餐廳大火，33死20傷。

2014年7月31日，高雄市氣爆釀大火，32死308傷。

1966年1月19日，台北市新生大樓大火，31死29傷。

1990年1月27日，桃園縣正發綜合大樓大火，28死。

1995年，屏東市獅子林KTV大火，27死。

1985年4月1日，台南市帝王飯店縱火案，26死10傷。

2016年7月19日，國道二號遊覽車火燒車事件，26死。

1992年5月15日，桃園縣健康幼稚園火燒車事件，23死9傷。

1993年5月12日，台北市卡爾登理容院縱火案，22死7傷。