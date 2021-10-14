金曲歌王陳建年（右）上節目與黃子佼相見歡。（原民台提供）

主持人黃子佼出道33年，得過廣播、電視金鐘獎10項獎座，近日他在臉書透露遭業界人士批「主持廣播節目不認真」，他發長文回應已經私下去找對方溝通，外傳對方是同為在廣播界主持經歷資深的吳建恆，對此，黃子佼今（14日）出席新節目《semenay我們的歌》記者會時做出回應。

黃子佼稱自己「以和為貴的信仰者」，不會把事情鬧大，習慣私下處理，並用臉書做紀錄，但因外界已開始猜測對方是誰，讓他覺得不太好，「這個世界不大需要這麼多的對立，所以我在中午已經把所有的PO文都刪掉了，希望這個事情就到此為止。」

他認了批評他的人是吳建恆，表示其實第一時間知道此事時，已臉書私訊給吳建恆，跟他聊了一下，因為廣播圈非常小，遲早都會碰到，將來再見面當然沒問題，他也覺得廣播已是夕陽產業，盼大家要更團結。

被問會與吳建恆有合作機會嗎？黃子佼說兩人沒合作過，基本上機會也不多，笑稱「兩個資歷差不多，價錢也偏中高」，並喊話：「我喜歡交朋友勝過樹敵，拜託大家不要來跟我樹敵，一起服務觀眾、聽眾，這樣不是很快樂嗎？」最後他感謝老婆孟耿如當他專屬的資源回收廠，聽他吐苦水、陪伴著他。

而原民台今年特邀黃子佼擔綱新一季《semenay我們的歌》主持人，希冀明年和佼哥聯手續攻金鐘；並且新一季節目更是難得可以邀請到，從未在電視音樂節目露臉的金曲歌王陳建年上節目錄影。黃子佼表示：「從以前就常常聽原住民族的歌曲，也主持過許多比賽，原住民族音樂其實是非常世界級、國際化水準的，它是一種共通語言，雖然我們或許聽不懂各個族語，可是整個結構上是非常有國際競爭力的。沒想到常常蒐集原住民族音樂、唱片、黑膠等，現在竟然可以與原民台合作。」

對於年底即將要辦演唱會的金曲歌王陳建年表示：「對於辦大型演唱會、上電視通告，其實真的讓我蠻惶恐的，我是比較習慣和歌迷近距離的互動，所以才比較少在通告上現身，對於《semenay我們的歌》熱情邀約，加上佼哥的主持，還是要還熱鬧相挺一下。」《Semenay我們的歌》第二季每周六晚9點在原住民族電視台播出。