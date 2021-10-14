氣溫轉涼，看好許多人正準備來趟親近大自然的秋季旅行，晶華國際酒店集團旗下首家精品溫泉度假飯店「礁溪晶泉丰旅」攜手位於冬山鄉的「東風綠活」夢幻露營聚落，即日起至11月30日推出「秋日．深野趣」秋季住房專案，房客可以入住溫泉家庭客房1晚，再加上豪華4人營帳露營1晚，每人每晚僅1600元起，就能享受4人同行的3天2夜假期，並加贈2日早餐。

礁溪晶泉丰旅「秋日．深野趣」三天兩夜優惠住房專案，首次結合頂級飯店與豪華營地，第一晚入住礁溪晶泉丰旅溫泉家庭房，專享客房半露天溫泉風呂，沉浸極致碳酸氫鈉美人暖湯，隔天再驅車前往距離飯店僅30分鐘車程、隱身於宜蘭冬山鄉靜謐山谷中的夢幻露營聚落「東風綠活有機營地」，豪華地享受大自然。

宜蘭冬山鄉靜謐山谷中的「東風綠活有機營地」，讓旅人豪華地享受大自然。（礁溪晶泉丰旅提供）

專案房客可入住「東風綠活」的「森與夢」4人帳，是純白色系的神殿風格帳篷。（礁溪晶泉丰旅提供）

東風綠活有機營地為全台絕美營地秘境之一，擁有天然草皮和五星衛浴設施，旅客入住的「森與夢」四人帳是純白色系的神殿帳篷，經典鐘型設計，帳內寬敞舒適，提供睡袋、枕頭、充氣床、電風扇及延長線插座等備品，旅人只需攜帶一套換洗衣物就能入住，與親友沐浴森山林谷，享受大自然的蟲鳴鳥叫。

對於短暫假期的旅人，飯店也推出「秋日。深野趣」2天1夜住房專案，入住贈送季節限定好禮每只價值180元的美式著名戶外休閒品牌「BAG TOYOU百達遊-OUTDOOR」輕遊系側背包，讓旅人們徜徉戶外山林森多精之餘，享有最時尚且舒適的運動配件，放下忙碌工作日常，賞味山林野趣。

此外，礁溪晶泉丰旅「作客。共享」藝術家駐村計畫進行至第3屆「共感。停駐」，這次將會跨界更多元的藝術領域，即日起至12月30日邀請到微型雕塑藝術家林儀君，展開「印象中的日常反差」創作計畫，期望從認知中既有的物質裡，去探討自身擁有的影響力與行為思緒，傳達屬於藝術家心目中的文字語言。旅人手作體驗坊則將分享日本獨有的Sashiko刺子繡技藝，重新利用飯店淘汰的浴衣布料，結合傳統日本刺繡與縫線技術，創造對宜蘭懷舊或新穎的共感。