高雄城中城火災事故造成重大傷亡，國泰人壽、國泰產險第一時間派出意外事故關懷小組，協助受害者及家屬處理善後，統計截止於今晚為止，國泰總計有17名保戶受到火災意外波及，已知有1名保戶不幸身故、16人受傷，由同仁及當地志工團對事故受害者及家屬進行慰問，並提供各項必要協助。

國泰人壽、國泰產險表示，將先對此事故罹難或傷者保戶發放「傷亡保戶慰問金」，同時為國泰人壽、國泰產險保戶則發放一份，以期第一時間解家屬燃眉之急；舉凡投保國泰人壽個險保戶(要保人或被保險人)、團險或學團險被保險人，投保國泰產險傷害險、健康險保戶(要保人或被保險人)於此事故身故保戶每人發放5萬元、受傷保戶則依傷情發放1000元至2.5萬元的慰問金。

國壽同時展開「主動理賠」服務，對已知悉的傷亡保戶，主動將理賠保險金交付至保戶及家屬手上，申請文件得後續再補；國壽表示，許多同仁也加班掌握最新意外的傷亡名單，除給予即時的「傷亡保戶慰問金」外，也包含「醫療理賠預付金」、「到府關懷」等服務。