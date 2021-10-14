美初領失業救濟跌破30萬大關 21:282021/10/14 工商 林國賓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國勞工部公布報告指出，美國上周(至10月9日止)初領失業救濟人數跌破30萬大關，來到29.3萬人，較前一周大減3.6萬。 此外，持續請領失業救濟人數也同步下滑至259萬，較前一周減少13.4萬。 反彈紅翻黑 台股恐回測年線 冠德台中捷運共構宅 Q4開賣 #萬大關 #較前 #跌破 #一周 #初領失業救濟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 農遊券 藝FUN券 逾百萬人中獎 04:102021/10/14 社會新聞 金門普發紓困現金 第4階段10／15起陸續入帳 19:032021/10/14 生活 熱門股－越峰 買盤挺逆勢抗跌 04:102021/10/14 證券．權證 大立光收盤破2千元 2016／1／25首見 14:132021/10/14 財經 日本解散眾院議員失業喊萬歲 傳承百年國會傳統 16:472021/10/14 國際 82.7萬劑BNT疫苗到貨 今晨5：42抵桃機 06:202021/10/14 生活 第12輪疫苗接種 440萬劑分流預約 04:102021/10/14 社會新聞 豪雨水稻農損逾3000萬 台東農民無奈 04:102021/10/14 地方新聞 信義區周年慶下周接棒 新光三越信義新天地打出「買機送機」拚全檔60億元 19:462021/10/14 財經 郵局實體五倍券 發出破百萬 12:132021/10/14 財經 美10月匯率報告 我可望降回一般觀察名單 04:102021/10/14 財經要聞 財經熱門新聞 全球惡夢快來了！普丁驚爆油價恐飆上「邪惡數字」 - 財經 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 法人驚曝台積電3奈米延遲 老手看1數據嚇慘：有人偷看答案 - 財經 台積電確定赴日 高雄被忘了？他爆1關鍵：企業出走不意外 - 財經 1間中古電梯大樓vs3間老公寓 哪個賺？網一面倒：想也知道 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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