美國勞工部公布報告指出，美國上周(至10月9日止)初領失業救濟人數跌破30萬大關，來到29.3萬人，較前一周大減3.6萬。

此外，持續請領失業救濟人數也同步下滑至259萬，較前一周減少13.4萬。

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