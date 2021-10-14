傳統銀行找而新科技導入，帶來創新商業模式契機，美國老牌純網銀Green Dot Bank同樣在找尋更好的技術資源，提升網路銀行的服務，目標是讓金融服務都能在雲端進行，瑞士金融軟體商Temenos因此成了技術升級的最大助力。

兩家公司14日共同宣布，The Temenos Banking Cloud，也就是Temenos 銀行雲，已成為Green Dot Corporation 的雲端服務平台，現有3300萬多名純網銀客戶能獲得功能更豐富、更安全，且網頁簡化的銀行與支付體驗。

Temenos執行長Max Chuard 表示，Temenos強大且可擴展的雲平台，能讓合作夥伴的金融服務，包括信貸、支付、貸款、線上帳戶等，直接嵌進純網銀的生態系統之中。Green總裁兼執行長Dan Henry亦指出，Temenos的開放雲功能具有超高效和資訊安全，符合併支持銀行端為客戶和合作夥伴提供卓越、可擴展的解決方案。

Green Dot成立於1999年，提供直接金融給3300萬名客戶，提供借記卡、支票卡、信用卡、預付卡和工資卡等小額金融服務，採「無分支機構銀行」的運營模式，在全美擁有9萬多個零售分銷點，比美國所有銀行分行的總和還多，Temenos的銀行雲框架，讓Green Dot的數位銀行和 GO2bank 等產品，和外部合作夥伴的金流得以無縫接軌。