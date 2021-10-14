指揮中心今天(14日)晚間宣布第11輪BNT再度加開，一共釋出11.2萬個名額，15日早上10點起限時8小時預約，17日就能開始接種，44歲以上的民眾都能預約。

指揮中心表示，此次開放針對44歲以上未施打過第一劑疫苗的族群，預估約有27萬人符合資格，將於預約前1小時陸續發放提醒簡訊，限額11.2萬，後續將視疫苗供應情形調整接種場次。

指揮中心補充，原先預約程序已於13日晚間6點結束，最終約有101.7萬人完成預約，施打期間為15日至21日。