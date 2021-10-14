國民黨立委鄭麗文12日在立法院質詢時批行政院長蘇貞昌，稱大陸打來他第一個投降、第二個是蔡英文；蘇貞昌反擊「不會像你們那麼『袂見笑』。」雙方爆發激烈言語衝突。資深媒體人黃暐瀚問到，如果台北市議員王世堅質詢台北市長柯文哲，若被罵「袂見笑」，會受不了嗎？民進黨台北市議員王世堅居然回說，「他不敢」。

針對鄭麗文從民進黨籍變成國民黨籍。王世堅14日在《國民大會》節目中表示，人生這麼長，難免因為一些思考隨著年齡的變化，可能你的中心思想會有一些轉移，但是那必須要有時間沉澱，而且是要有鋪陳，所以他不會針對去說誰怎麼樣改變方向，這是每個人的選擇。

主持人問，行政院長適合在立法院罵立委不要臉嗎？王世堅表示，行政院長應該在立法院如何面對質詢、面對每個不同黨派，尤其是面對在野黨委員。正常來說，我們民主國家就是，立法委員怎麼提問、或激怒你，我們的執政者都應該坦然面對，即便是無禮式的挑釁，也必須接受。

黃暐瀚追問，如果你質詢台北市長柯文哲，結果他罵你「袂見笑」，你會受不了嗎？王世堅回應示，他不敢，就他所知柯文哲的為人處事，雖然他是那麼糟糕的人，可是「袂見笑」那3個字，他不會說出來。

王世堅還透露，昨天他在節目中談到，以前蘇貞昌去站台輔選時不對的地方，他只講「破柴袂使連砧煞破」，其他大部分都說鄭麗文要蘇貞昌投降，只有講這樣，今天他的服務處就接到7、8通電話。