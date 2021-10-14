台灣已邁入高齡化社會，隨著失智長輩愈來愈多，長輩的老後照護已成為民眾關注的問題。由長照創新服務公司-盤古銀髮設立的「拾夢樂園日照中心」，進駐台中烏日「合勤健康共生宅」一樓，選在今（14）日重陽節正式開幕營運，可說是別具意義！

值得一提的是，結合康茵行旅、銀髮住宅及餐廳的「合勤健康共生宅」，將一樓黃金店面提供給拾夢樂園日照中心，可說是旅館業界的創舉！

今日開幕茶會，拾夢樂園日照中心透過從日本引進的「失智症 VR 體驗活動」，讓與會者以第一人稱視角體會「失智症者」的心境與生活情境，同時展示由盤古銀髮團隊開發，全台首套為失智陪伴設計的產品「失智陪伴百寶箱」，做為提升日照中心高品質陪伴的服務產品。

盤古銀髮公司執行長林偉正表示，拾夢樂園的創立，是想成為長輩的拾夢啦啦隊，陪伴他們拾起心中的夢想，找回生活的目標與熱情，讓來拾夢樂園的長輩肯定自己生命的價值，同時，在和諧共融的環境中彼此陪伴，獲得內在的歡愉與喜樂。

因此，拾夢樂園全面導入盤古銀髮開發的「生活賦能服務體系」做為核心服務架構，透過專業的系統評測了解長輩從生理、心理、社會關係至環境，日常生活六大面向的個別化狀況，並依此適配每日的活動與生活安排，並設計繪本角落，鼓勵長輩輕鬆愉悅的閱讀，維持基礎認知能力。

此外，以懷舊治療（Reminiscence Therapy）為基礎，引導長輩在活動中，聚焦在生活中正向事件及感受上，逐步製作個人獨一無二的生命故事書，加強對自己人生的肯定，落實以陪伴取代照顧全人觀點的長者服務。

拾夢樂園日照中心坐落於台中市烏日區「合勤健康共生宅」一樓，其長照資源整合專業，完成了共生宅內外共生的最後一塊拼圖，以烏日區為起點，共同建構從銀髮到長照的連續性生活服務示範據點，以個別化互動建立起信賴關係，讓長輩在熟悉的地方一起好好生活、慢慢變老。

合勤健康事業董事長李柏憲表示，台灣在 2025年將進入超高齡的社會，因此在2017年成立了合勤健康事業，希望可以為這個漸漸高齡化的社會，打造一個更適合高齡者需求的新型住宅。

合勤健康共生宅坐落於台中市烏日區，鄰近台中高鐵站，打造一處與社區共融、總共有25間的銀髮住宅，以及總客房數74間的「康茵行旅」，還有餐廳，讓多世代的民眾可以自由自在的在這棟複合式建築物中，享受樂齡生活，達到共好、共學、共創、共遊、共食的心生活模式。

李柏憲強調，不受疫情影響，「康茵行旅」平均住房率可達八成，餐廳因為販賣防疫便當，業績表現亮眼，旅館加上餐廳，單月收益逼近300萬元，可以用來支援日照中心的營運。今日重陽節將長照2.0的系統引入合勤健康共生宅，打造社區式「拾夢樂園日間照顧中心」，就是要讓市民在生活的支持與陪伴下，有個更不一樣的去處與感受。