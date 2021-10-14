澎湃新聞報導，大陸國家航天局證實，大陸太原衛星發射中心採用長征二號丁運載火箭，14日晚間18時51分，成功發射首顆太陽探測科學技術試驗衛星「羲和號」。該衛星將實現國際首次太陽Hα波段光譜成像的空間探測，填補太陽爆發源區高品質觀測資料的空白，提高大陸在太陽物理領域研究能力，對大陸太空科學探測及衛星技術發展具有重要意義。

「羲和號」全稱「太陽Hα光譜探測與雙超平台科學技術試驗衛星」，運行於高度為517公里的太陽同步軌道，主要科學載荷為太陽空間望遠鏡。Hα是研究太陽活動在光球和色球響應時最好的譜線之一，通過對該譜線的資料分析，可獲得太陽爆發時的大氣溫度、速度等物理量的變化，有助於研究太陽爆發的動力學過程和物理機制。

衛星在軌運行期間，將觀測太陽耀斑和日冕物質拋射的光球及色球表現，探究太陽爆發的源區動態特性和觸發機制，同時探測太陽暗條形成和演化過程的色球表現，揭示其與太陽爆發的內在聯繫，還將獲取全日面Hα波段多普勒速度分布，研究太陽低層大氣動力學過程，為解決「太陽爆發由裡及表能量傳輸全過程物理模型」等科學問題提供重要支撐。

該衛星採用了超高指向精度、超高穩定度的「雙超」衛星平台設計。平台將在軌應用磁浮技術，採用「動靜隔離非接觸」總體設計新方法，將平台艙與載荷艙物理隔離，阻斷平台艙微振動對載荷工作的影響，大幅提高載荷姿態指向精度和姿態穩定度。未來，雙超平台技術還將在高解析度對地詳查、大比例尺立體測繪、太陽立體探測、系外行星發現等新一代航太任務中開展廣泛應用，助推大陸空間科學和空間技術跨越式發展。

本次任務成功搭載了亞太空間合作組織（APSCO）的2顆政府間合作微小衛星：大學生小衛星-1、大學生小衛星-2A，主要開展盤繞式伸展臂展開、星基廣播式監視及星間通信等技術驗證。亞太空間合作組織是大陸發起成立的第一個高技術領域國際組織，此次任務是該組織成立以來首次發射衛星。此外，本次發射還搭載了8顆商業微小衛星。

為進一步鼓勵公眾特別是青少年關注航太，傳播航太精神，激發探索熱情，在大陸國家航天局指導下，國家航天局新聞宣傳辦公室、中國航太科技集團八院、南京大學聯合組織發起了首顆太陽探測科學技術試驗衛星徵名活動，收到萬餘份命名方案，經過徵集、遴選和專家推介三個環節，最終定名「羲和號」。

羲和為中國上古神話中的太陽女神與制定時曆的女神，並以太陽母親的形象為人們所認知。此名取義「效法羲和馭天馬，志在長空牧群星」，象徵中國對太陽探索的緣起與拓展。

中國目前已經制定了兩個太陽探測計畫，分別是「羲和」和「誇父」探測計畫，這是太陽探測的中國方案和中國貢獻。

「羲和號」是發射太陽Hα光譜探測與超高指向精度、超高穩定度衛星平台試驗的科學技術試驗衛星，實現大陸太陽探測破冰之旅。「夸父」計畫是研製發射先進天基太陽天文台衛星，對太陽進行科學觀測，已納入中國科學院先導計畫。「夸父」計畫天基太陽天文台衛星計畫明年發射，運行於太陽同步軌道，軌道高度約700公里。

此次任務是長征系列運載火箭第391次發射。