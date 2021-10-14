綜合外媒報導，大陸國務院總理李克強14日上午在廣東省視察一家發電廠時表示，電價如果太高，下游企業會受不了，因此大陸政府將研究減稅費的辦法，讓企業撐住，並強調要保障電力供應，避免影響民生。

大陸缺電危機衝擊企業生產，近日在李克強表態下，發改委12日宣布擴大電價上下浮動範圍至20％，形同放寬電廠漲價範圍。

港媒Now新聞台報導，大陸網路社交平台微博流傳多張圖片及影片片段，見到李克強在廣東省視察發電廠。有網友發文指出，李克強到訪順德大良五沙熱電公司，以及前往家電製造商美的集團參觀，了解生產的情況。

近日，包括廣東在內多省因為用電緊張，工廠要錯峰用電，也有工廠因為缺電必須停工。對此，李克強表示，會確保電力供應，並在視察時指出「你們是製造業企業，製造業是用電大戶，我們要求發電企業要保證你們的電力供應，因為你們在保證人民的生活用品的需要」。