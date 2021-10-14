日本朝日電視台系《Music Station》76歳主持人塔摩利獲得了「主持同一音樂節目最久者」金氏世界紀錄。塔摩利自1987年4月3日起開始主持《Music Station》，今年9月17日節目播出時點，他任主持期間達34年168日、播出次數1365回。這個紀錄將刊載在11月17日在當地發售的《金氏世界紀錄2022》日文版中。

塔摩利（左）主持《MS》35年獲金氏紀錄認定。(取自generasia.com)

《Music Station》是現場直播的音樂節目，日本音樂人皆以能上該節目表演為在樂壇的一大演出目標。塔摩利主持節目時會與一名朝日電視台女性主播一起搭擋主持，女性主播在一段時間之後會更換。現場並設一般女性觀眾坐在現場觀眾席觀賞。

塔摩利提到35年間節目中最令他印象深刻的事，他笑說：「應該就是『t.A.T.u.』吧！應該沒有什麼能超過那次更令人印象深刻了。」2003年6月27日，首張專輯在日本大破百萬張的俄國雙人組 t.A.T.u.上《Music Station》在節目開場後破天荒落跑、沒表演就走人， 讓節目大開天窗。之後t.A.T.u.也因此在日本人氣下滑，還在之後的專輯還中唱了〈GOMENASAI〉（日：對不起）一曲向日本道歉。

過去塔摩利也因主持富士電視台系長壽節目《笑笑又何妨！》32年獲得「單人主持節目最久者」紀錄，他表示得到兩次紀錄認定令他大感光榮。《Music Station》節目迎來35周年，他表示節目長壽都多虧了工作人員們的努力，而他自己也沒想過要休息，「一直都能聽的最新的音樂，而且是現場演唱，很難得能有這樣的節目，我把這主持工作視為一件開心的事，能進演藝圈真好。」提到今後的目標，他說：「沒有什麼目標耶。不過如果我100歳了還在主持的話就會很有趣了。」