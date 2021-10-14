黎巴嫩首都貝魯特發生嚴重槍擊事件，武裝組織真主黨及其盟友發起抗議活動，抗議調查去年港口大爆炸事件的首席法官，之後抗爭轉成槍擊，造成多人死傷。

半島電視台(Aljazeera)報導，真主黨在司法院外舉行抗議，他們要求罷免法官塔雷克·比塔爾(Tarek Bitar)，指責他有政見偏見。其實貝魯特港爆炸事件調查法官這位子不好做，比塔爾在去年就被詢問要不要擔任調查法官，當時他是拒絕的，於是沙溫(Fadi Sawwan)成為第1位調查法官，然而今年2月，沙溫被開除，於是比塔爾接任，結果比塔爾同樣受到真主黨的威脅。

槍聲大作時，民眾驚慌逃避。(圖/路透社)

貝魯特槍戰，真主黨支持者中彈，同伴急著要將他送醫。(圖/美聯社)

目前還不清楚是什麼引發了槍戰，但什葉派和基督教地區之間的緊張局勢很高。代理總理米卡蒂(Najib Mikati )呼籲各方保持冷靜，敦促人們不要被捲入內亂。黎巴嫩紅十字會告訴半島電視台，至少有 6 人在槍戰中喪生，另有 25 人受傷。