新冠肺炎（COVID-19）疫情因為Delta病毒株肆虐，讓以色列、紐西蘭等防役模範生都被打掉重練，持續需與病毒強力對抗。如今，全球有望出現疫苗接種率達到99%的城市，相信是不少疫苗覆蓋率不足的國家之人民相當羨慕之處。

根據英國《衛報》（The Guardian）報導，澳洲首都坎培拉（Canberra，也是首都特區的首府）與該國各地區一樣，都是在今年2月才啟動疫苗接種計畫。但遭遇到澳洲人對疫苗抗拒的態度，以及疫苗供應不穩，還有當地疫情相對不嚴重的因素影響，坎培拉疫苗接種進度相對緩慢。

不過在Delta病毒株疫情在8月蔓延至澳洲後，雪梨、坎培拉還有澳洲首度特區等地，全都陷入新一波疫情，澳洲人才開始著急打疫苗。

根據澳洲首都特區的公衛團隊說明，預估到11月，幾乎所有的澳洲公民都會接種疫苗；而首都特區首席部長Barr表示，根據目前證據顯示，首度特區將會成為世界上疫苗覆蓋率最高的城市之一。預計到11月底，該城市中99%符合條件的澳洲居民都會完整接種。

除了人民接種疫苗的意願，隨著當地疫情升溫而提升；Barr指出，政府所設置的大規模接種中心，讓民眾可以輕易接種疫苗，再加上接種中心護理人員的傾力協助；以及藥房、可提供基礎醫療家庭醫生都加入接種計畫，還有政府為弱勢族群特別安排社區接種計畫等，都是讓坎培拉當地能持續提升接種率的因素。

與丹麥首先成為全球第一個完全解除新冠肺炎防疫措施的國家相同，坎培拉選區的澳洲國會議員Alicia Payne也將坎培拉當地的超高疫苗接種率，歸功於民眾良好的公民意識。他指出，「坎培拉人積極參與並且盡自己的力量來保護他們的社區。也在接種時感到自豪。坎培拉人都在社群上驕傲地分享自己接種疫苗後的照片並且還會按讚。」

《衛報》點出，澳洲首度特區是該國平均教育程度最高、收入最高的地區之一。並推測這也可能是坎培拉能成為全球疫苗接種率最高城市之一的原因。

為遏止疫情，澳洲墨爾本經歷全球最長的封城時間，已超過250天，至今都未解封；澳洲當地居住人口最多的雪梨，則在11日解除長達106天的封城，該地疫苗接種率已經達到7成。澳洲首都特區也曾經歷封城，自8月12日開始，當初預計僅封城7天，目前則預計要在10月15日才會解除。

根據澳洲總理莫里森（Scott Morrison）先前的公開發言，澳洲預計在全國疫苗接種率達到8成之後，就會開放完全接種疫苗的國人進行國際旅行，包含先前因為嚴格邊境管制措施而留滯他國的澳洲人。且預計在2022年前，都不會迎接國際旅客到訪澳洲。顯然，如何將澳洲當地的生活與經濟秩序恢複至一定水準，並且擁有高疫苗接種率作為後盾下，維持國內在公衛上的安全，是澳洲當下最積極努力的目標。