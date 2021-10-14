張立東沿路拋出許多與女兒有關的二選一問題，讓柯有倫難以招架。（TVBS提供）

歌手柯有倫日前上TVBS《地球黃金線 網路版》節目「讓我搭便車」單元，他駕駛著越野愛車Suzuki Jimny讓主持人張立東搭乘便車，展開荒唐二選一的假設問題互動，讓柯有倫難以招架。

柯有倫步入家庭生活後，一改搖滾硬漢形象，轉變為愛女心切的好爸爸。張立東針對這點，沿路拋出與女兒有關的二選一荒唐假設性問題考驗他，像是要「讓女兒裙子穿很短，會露屁股蛋的」，還是「讓女兒穿上衣很短，類似內衣外穿」的服裝。柯有倫猶豫一會兒，選擇女兒上衣穿很短的答案，原因是「一般人手不會這麼刻意的摸到胸部，但屁股很危險，手會不小心靠到」，立刻被張立東笑封為老司機。

另一道題目：「女兒開你的車載男友，或是女兒的男友開你的車載你女兒，哪一種會生氣？」柯有倫篤定選擇前者，原來在感情中相對傳統的他，希望女兒的男友能有紳士表現，他說由女兒偷偷開的話真的不太能接受。張立東補充：「如果回來車子是乾淨的話呢？」不料柯有倫秒回：「一定不會，年輕人你以為我不懂嗎？」獨到見解讓兩人同時笑翻。

柯有倫其實是一位不開快車的安全駕駛，他說除了沒有節省多少時間及容易耗油的原因外，表示小時候其實最怕搭特技車手父親柯受良的車：「我蠻沒有辦法接受搭我爸的車，有時候我會害怕，他對一個小朋友的心靈造成了創傷。」

但柯有倫說，由於父親柯受良在港台演藝圈中人脈非常廣闊，小時候在家有過很誇張的經驗：「我曾經在家裡和周星馳打乒乓球，同時學友哥在客廳唱卡拉ok。」夢幻的經驗一出，讓現場所有人都高聲驚嘆，張立東則自嘲搞笑地回：「小時候旁邊是跟周星馳和張學友，長大旁邊竟然是張立東！」

本集《地球黃金線 網路版》節目單元將在明（15日）中午12點30分於「黃金試車組」YouTube頻道、晚9點於「地球黃金線」YouTube頻道、Facebook播出。