康普（4739）今年辦理現金增資發行400萬股，14日公布每股發行價格90元。其中，員工認股以10％計算，共40萬股，另10％的40萬股，辦理公開申購；其餘80％共320萬股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購，依公司股數逾9824萬股計算，每千股得認購32.573股，現金增資認股基準日訂為10月27日。康普表示，此次增資資金用途，將作為償還銀行借款。

另外，康普依「第一次買回股份轉讓員工辦法」規定辦理，此次預計轉讓60萬股給予員工，員工認股基準日訂為10月14日。