美國貿易代表戴琪今天表示，世貿組織改革需要更透明，強化透明度將可提高監控合法性、協商規則與解決爭端能力。此外，也應改革爭端解決機制，不再成為訴訟的同義詞。

正在日內瓦訪問的戴琪（Katherine Tai），今天在世界貿易組織（WTO）日內瓦貿易平台（Geneva Trade Platform）發表演說，暢談對世貿組織角色與改革的看法。

她首先申明美國對世貿組織的持續承諾，並認為貿易及世貿組織可以成為一股向善的力量；貿易對全球經濟運轉至關重要，但必須反思如何改善貿易規則以保護地球及解決日益擴大的不平等與日益加劇的經濟不安全。

戴琪也期望在未來一個半月多項貿易與衛生議題能達到共識，包括協商COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗專利讓渡，美國也草擬部長級協議以透過貿易便利化強化彈性與準備；也期望能結束長達20年的漁業補貼談判，以及解決漁船強迫勞動問題。

談及世貿組織改革，戴琪明言，世貿組織的現況與目標不符，世貿組織被指責活在泡沫中，與現實隔絕，對全球事態發展反應緩慢，「這必須改變」，需要開始真正傾聽對方的聲音，也必須納入新的聲音，找到解決問題的新方法，並跨越過去25年一直採取的老舊規範。

戴琪指出，改革可以從監督職能開始。對於其他成員關切的貿易措施，很多成員都不給予有意義回應，世貿委員會應當更新程序，以增強監督職能。

此外，為世貿組織談判功能注入活力也至關重要。戴琪指出，要創建更靈活的世貿組織，就需改變集體解決問題的方法，提高透明度與包容性，恢復審議功能。

對於世貿組織成員慣用的爭端解決措施，戴琪也認為應當改革。她指出，爭端解決機制的目的在於促使成員之間相互商定解決方案，但隨著時間推移，爭端解決已成為訴訟的同義詞，曠日廢時、成本高昂且具有爭議。

戴琪指出，改革世貿組織需要透明度，強化透明度將能提高監督合法性、協商規則與解決爭端能力。對於改革她表示樂觀，許多成員也都承認世貿組織的重要性，希望世貿組織成功，以促進更公平、更具包容性的全球經濟，「這從來就不是件容易的事，但我們以前做過，我們可以再來一次」。