「美國海軍學會新聞網」（USNI）13日報導，美國海軍軍令部長（CNO）表示，為因應中國大陸日益增強的軍事能力，美軍雖然正積極對自身進行投資，但他認為關鍵是聯合印太盟友與合作夥伴，構成對中國大陸的不對稱優勢。

美國海軍軍令部長吉爾戴（Mike Gilday）上將在接受印度媒體訪問時表示，雖然美軍正積極對自身軍事能力進行投資，以應對持續削弱美國領導地位的中國大陸，但其將當地盟友與合作夥伴視為「關鍵」，不過並未詳細說明將如何合作；他強調，美國和盟友具備不對稱優勢，不僅在印太區域，也包括全球和印度當地。

吉爾戴正進行為期5天的印度訪問，他12日曾與印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）上將和海軍參謀長辛赫（Karambir Singh）上將會談，討論美印海軍如何在空中、海面、水下及網路領域共同合作，確保身為戰略航道的印度洋維持安全與穩定。

吉爾戴將於15日結束印度之旅，不過他還有一項重要行程，即參觀同樣將於15日結束的第二階段「馬拉巴爾2021」（Malabar 2021）大規模聯合軍演。該演習第一階段8月26日至29日於菲律賓海和關島周邊舉辦、第二階段本月12日至15日於孟加拉灣進行；參演者包括美國海軍「卡爾文森號」（CVN 70）航艦打擊群、正執行印太派遣訓練（IPD21）的日本海上自衛隊「加賀號」直升機護衛艦（DDH-184）和「村雨號」護衛艦（DD-101）、澳洲「巴拉瑞特號」巡防艦（FFH155）、印度「蘭維賈伊號」驅逐艦（D 55）等。