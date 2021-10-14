(22：10更新)中央氣象局發布大雨特報，南方雲系北移，易有短延時強降雨，今(14日)晚至明(15日)花蓮、台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率。周六(16日)下午起東北風增強，全台降溫，氣象局長鄭明典表示，今年第一道顯著的冷鋒過境，16日下半天起，海峽上的強風很可能超越輕度颱風，下周日至下周一(17日、18日)清晨，北台灣低溫可能降到20度左右。

大雨特報。(圖/氣象局)

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氣象局表示，明天(15日)水氣減少，東半部地區連日持續的降雨出現空檔，轉為局部短暫陣雨，部分區域漸轉多雲，西半部地區恢復到多雲到晴，北部仍有些區域有零星短暫陣雨，但天氣表現好轉，中南部在中午過後有短暫雷陣雨出現的機率；各地高溫30至34度，感受上偏悶熱。

14至15日定量降水預報。(圖/氣象局)

周六(16日)上午水氣仍較少，東半部地區偶有局部短暫陣雨，北部地區雖偶有零星短暫陣雨，但大部分時間與中南部天氣較為相近，為多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。

周六(16日)下午起東北風增強，北台灣天氣轉涼，下周日至下周一清晨(17日、18日)東北風影響，北台灣天氣較涼，高低溫皆降，有秋天的感覺，中南部夜間清晨略有涼意。

迎風面的東北部地區有短暫陣雨，北部及花東地區也有局部的短暫陣雨，周六晚間至下周日，迎風面的北台灣有局部大雨發生的機率，其他地區影響較小，維持多雲到晴，中南部地區午後則是有局部短暫雷陣雨的天氣。

下周一白天至下周二(18日白天至19日)東北風減弱，氣溫稍回升，東半部仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。下周三、下周四(20日、21日)東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。22日至24日東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。