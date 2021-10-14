美國勞工部周四(14日)公布最新報告，截至 10 月 9 日當周，初領失業金人數達29.3 萬人，不僅優於市場預期與前值，也是去年疫情以來首度跌破30萬人關卡，續領失業金人數達259.3 萬人，也憂於市場預期，在FOMC的9月會議紀要當中，揭露美國聯準會(Fed)最快開始縮減購債行動(Taper)，美股周四開盤上漲超過350點、暫報34730.03點，台積電ADR股價勁揚近4%。

截至台灣時間14日晚間9點45分，道瓊工業平均指數上漲336.91點或0.98%、暫報34714.72點；標普500指數上漲40.66 點或0.93%、暫報4404.46點；那斯達克指數上漲160.81 點或1.10%、暫報14732.44點；費城半導體指數上漲69.47點或2.18%、暫報3262.22點。

5大科技巨頭股價齊漲，特斯拉股價漲0.66%、暫報816.4美元；台積電ADR股價漲3.65%、暫報114美元；聯電ADR股價漲1.97%、暫報10.35美元。

美國銀行公布今年第三季度財報，強勁的企業併購活動刺激投行費用提升，加上該季度釋出11億美元虧損準備金，幫助美銀在營收、純益、每股盈餘超過華爾街預期，股價開漲逾2%。摩根大通周三公布的財報也相當亮眼，同樣在投行費用、虧損準備金釋出，大力挹注業績表現，為本次的財報季開出好兆頭。