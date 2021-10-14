去年70周年甫翻玩品牌文創的國民飲料黑松沙士，今年要以「只管向前」作為主題，陪伴所有人一起走過困境；透過設計師蕭青陽操刀的四款黑松沙士「向前瓶」本周起限量上市，將台灣四大經典古道呈現在包裝上。

同時繼盧廣仲、茄子蛋後，黑松今年也邀請到新生代樂團告五人接棒代言黑松沙士。

蕭青陽將整體設計以經典沙士色為底，使用AI向量來表現簡潔設計，並運用豐富的色彩層層堆疊出古道山景的時代印記；觀察瓶身的細節，還能看到淡蘭的蜻蜓、特富野的旅人草、阿朗壹的海鳥、錐麓的蒼鷹，透過四個古道各自所代表的生物，用擬人的手法表現出旅人的精神與視野。

延伸包裝設計風格，消費者只要用手機掃描黑松沙士「向前瓶」上的QR Code，即刻開啟虛擬任意門，從現實闖入AR世界，身歷其境地感受四條古道的獨特魅力。品牌也加碼回饋活動，活動期間購買寶特瓶600ml黑松沙士、加鹽沙士「向前瓶」，撕開瓶標掃描內側QR Code，並於黑松LINE官方帳號登錄活動序號，即可獲得抽獎蘋果3C商品與Gogoro VIVA XL電動車機會。