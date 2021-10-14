高雄鹽埕區「城中城」大樓發生惡火，釀46死、41人輕重傷。前主播白喬茵今晚在臉書直嘆，4天前鹽埕區才剛放完國慶焰火，未料再躍上媒體版面卻是人間悲劇，希望這把火能夠燒醒所有位居高位的父母官。
白喬茵提到，10月10日，不過4天前的事，高雄鹽埕區搶盡風采，一發一發的煙火衝上天，和高流的時尚建築相互輝映， 讓全台灣都為這座充滿魅力的港灣城市著迷。
她感慨說，4天後，10月14日，高雄鹽埕區再度躍上媒體版面，但這次卻是人間悲劇，一場凌晨惡火，燒出了社會底層的生命悲歌，大樓裡聚集著弱勢和年老族群，沒有經濟能力，甚至沒有自理能力，據媒體轉述，連購置消防器材積欠的錢都是用五倍券償還。
她不禁想問，我們鼻酸難過，除了亮麗的高流與駁二，執政者是否都淡忘了鹽埕也有沒落的城中城和弱勢族群？台灣需要的是轉瞬即逝的煙火？還是永續發展的安全網？ 希望這把火能夠燒醒所有位居高位的父母官！城市角落，不是你不想去看，它就不會存在。
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