10月一勝難求的樂天桃猿，14日靠著黃子鵬8局失1分好投領軍，以5比1擊敗中信兄弟，斬斷兄弟近期5連勝，猿隊奪下10月首勝，也中止4連敗、8連不勝的窘境。

黃子鵬開賽就被王威晨、李聖裕接連敲安丟掉1分，此役前6局面對該局首棒打者都被敲安，但他都能化險為夷，未在掉分，最終用91球投8局，僅失掉1分，終結者豪勁用12球就抓下3個出局數，也中斷兄弟5連勝、8連不敗。

在黃子鵬好投帶領下，猿隊先在4局下靠著朱育賢敲出猿隊隊史第1700轟的陽春炮追平比數，將連續場次安打推進到21場，突破個人單季紀錄。

7局下成晉在三壘有人時敲出關鍵安打，打回超前分。8局猿隊繼續追加保險分，梁家榮在滿壘時敲出安打送回2分，馬傑森再補上安打，猿隊單局攻下3分穩住勝果。

主投8局僅掉1分的黃子鵬奪下本季第9勝（另有6敗）獲選單場MVP，猿隊也終於繼9月30日後再嚐勝利滋味；因陣中洋投打疫苗臨危授命的兄弟先發投手廖乙忠，此役則是繳出5.1局失1分不俗成績，最終無關勝敗。