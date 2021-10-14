據悉當時有1對情侶在該處喝酒廝混，女方當時有點燃蚊香、香灰，而當晚2人還發生口角，是否後續為蓄意縱火或香灰餘燼意外釀災，目前檢方未證實。（資料照）

城中城大樓失火釀46死41傷，目前已知起火點位在1樓茶具行後方房間，據悉當時有1對情侶在該處喝酒廝混，女方當時有點燃蚊香、香灰，而當晚2人還發生口角，是否後續為蓄意縱火或香灰餘燼意外釀災，目前檢方未進一步證實。不過警方已在房間內找到燒焦的香爐，將會帶回鑑驗，而被列為嫌疑人的情侶檔目前已被請回，檢察官將持續訊問。

城中城大樓失火起火點位在1樓茶具行後方的房間，警消事後進入房間發現1個燒焦的香爐，而當時在房間內的1對情侶有發生口角，當中女方疑似有點燃蚊香、香灰等易燃物驅蚊，此舉是否引發火災，屬吵架後蓄意縱火或疏忽釀災，仍需要進一步釐清，目前警方已經香爐帶回鑑驗；不過還有另一說法為電線走火，檢方目前均尚未證實。

據悉當時有1對情侶在該處喝酒廝混，女方當時有點燃蚊香、香灰，而當晚2人還發生口角，是否後續為蓄意縱火或香灰餘燼意外釀災，目前檢方未證實。（資料照）

而該對情侶以證人身分被警方約談時，女方否認縱火，也不認為起火與香灰餘燼有關，目前檢方已將她列為嫌疑人，明天將會由檢察官繼續訊問，而遭約談的4人現在都已被請回。

據了解，茶具行後方就是此次大火釀災的起火點，該對情侶經常與4、5名友人在此房間喝酒廝混，當晚情侶2人疑似發生吵架，凌晨1點左右友人均已回房睡覺時，附近鄰居仍有聽到吵鬧聲，隨後發生火災；目前檢方認定該情侶涉有重嫌，但相關單位仍正進一步釐清詳情。

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