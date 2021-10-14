大同空氣清淨機 TACR-200UV，優惠價1990元。（大同3C提供）

不少消費者已經開始陸續使用振興五倍券，而根據今年百貨公司來說，家電正正成為消費者使用五倍券的目標商品，而大同3C也看準商機，即日（14日）起至31日期間，將於全台各地陸續推出10場福利品特賣會，祭出家電限量下殺29折起優惠，現場搭配振興券使用，單筆消費滿5000送5000，滿千送千加碼無上限以外，大同3C購物官網-e同購線上也同步開賣家電福利品。