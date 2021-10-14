大同3C全台10場福利品特賣會開跑 祭限量下殺29折起 22:292021/10/14 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大同3C全台10場福利品特賣會開跑 祭限量下殺29折起（大同3C提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大同空氣清淨機 TACR-200UV，優惠價1990元。（大同3C提供） 不少消費者已經開始陸續使用振興五倍券，而根據今年百貨公司來說，家電正正成為消費者使用五倍券的目標商品，而大同3C也看準商機，即日（14日）起至31日期間，將於全台各地陸續推出10場福利品特賣會，祭出家電限量下殺29折起優惠，現場搭配振興券使用，單筆消費滿5000送5000，滿千送千加碼無上限以外，大同3C購物官網-e同購線上也同步開賣家電福利品。 SOFC氫能發電 能源轉型新選項 信義區周年慶下周接棒 新光三越信義新天地打出「買機送機」拚全檔60億元 #3C #家電 #大同 #10 #福利品特賣會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 淡水古蹟博物館限量VIP輕旅團 首度開放煙火秘境免費看 18:532021/10/14 生活 比漾廣場周慶 史上最優 04:102021/10/14 時尚消費 豪雨狂炸花蓮農作損失慘重 農委會針對4作物啟動災害救助 14:192021/10/14 生活 《產業》五倍券動起來 電商業績很有感 15:082021/10/14 財經 日本解散眾院訂31日投開票 創3項戰後最短紀錄 16:452021/10/14 國際 2021臺灣創新技術博覽會實體與線上同步開展 20:402021/10/14 財經 《時來運轉》運彩報報－本週LOL賽事推薦 鎖定運彩不讓分博獎金 14:182021/10/14 體育 鹽埕城中城火警最新傷亡名單 已確認8死32傷 10:152021/10/14 社會 高雄大遠百周年慶14日登場 掀起預購熱潮 15:442021/10/14 生活 北市打過期AZ？ 柯：醫院誤植批號 04:102021/10/14 地方新聞 德芳教養院11人花1個月安置 凸顯身障機構不足 衛福部成立小組因應 12:072021/10/14 生活 生活熱門新聞 吃到飽餐廳這料理千萬別拿！內行人認了：直接不吃 - 生活 不是雞蛋！膽固醇飆高3大隱藏地雷 第一名竟是它 - 生活 好市多一買三小時「掃滿整車」到底在逛啥 主婦：這2樣一定要買 - 生活 今年第一道冷鋒 這天起全台降溫 最冷時間曝 - 生活 高雄城中城惡火46死 Wecare臉書一篇貼文引爆網怒火：連演都懶了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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